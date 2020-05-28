Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Macaristan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
28.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:07

Türkiye'nin Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Macaristan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aşkabat'ta 15 Kasım 2017'de imzalanan "Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan bu anlaşmayla ülkeler arasında yüklerin ve yolcuların sorunsuz şekilde hareketinin ve ulaştırma imkanlarının kolaylaştırılması, emniyetinin sağlanması ve transit trafiğe yönelik gerekli yardımın sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de, 7 Kasım 2019'da Budapeşte'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşma, iki devlet arasında mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak iş birliğini eşitlik ve saygı temelinde daha fazla geliştirmeyi hedefliyor.

Anlaşma, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve bilimsel olarak araştırılması üzerine ortak projeler düzenlenmesinin yanı sıra koleksiyonların zenginleştirilmesi amacıyla mikro filmler ile el yazmaları ve diğer kütüphane materyallerinin dijital kopyalarının değişimi konularını da kapsıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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