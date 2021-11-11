Milletlerarası anlaşmalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletlerarası anlaşmalar

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki hibe anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (AA) - Türkiye ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki hibe anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında "Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi"ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 28 Eylül'de Ankara'da imzalanan ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşması onaylandı.

Anlaşma, Türkiye'ye Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından 79 milyon 319 bin 500 avronun hibe edilmesini içeriyor.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

 Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title