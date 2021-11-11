Milletlerarası anlaşmalar

ANKARA (AA) - Türkiye ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki hibe anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında "Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi"ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 28 Eylül'de Ankara'da imzalanan ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşması onaylandı.

Anlaşma, Türkiye'ye Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından 79 milyon 319 bin 500 avronun hibe edilmesini içeriyor.

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