Milletlerarası anlaşmalar

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46

Türkiye'nin, Katar ile gençlik ve spor alanında ve Slovenya ile kara yolu taşımacılığı alanında yaptığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralık 2016'da Trabzon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, iki ülkenin gençlik ve spor alanında kapsamlı iş birliği yapması öngörülüyor.

Türkiye ile Slovenya arasında 11 Haziran 2002'de imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında düzenlenen "Türk-Sloven Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı" protokolü onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke istatistiki bilgi teatisi ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı alanlarında iş birliği yapacak.

Kaynak: AA