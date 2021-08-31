Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokülü"nün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokülü"nün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 28 Haziran 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te imzalanan protokolün onaylanmasına yönelik karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Taşkent'te haziranda yapılan toplantıda taraflar, iki ülke arasında ticaret, yatırım, bankacılık, dijital devlet, bilim ve teknoloji, sanayi, enerji, tarım ve orman, insan kaynakları, eğitim ve sağlık alanlarında belirlenen yeni eylem maddelerinin ticaret ve ekonomiye katkıda bulunacağını ve ikili ilişkilere ivme kazandıracağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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