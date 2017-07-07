Milletlerarası Anlaşma

Türkiye'nin Pakistan, Gana, Yunanistan, Estonya ve Filistin ile ayrı ayrı imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayınlandı.



Türkiye ile Pakistan'ın 22 Mayıs 2012'de imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'na İlişkin Protokol, iki ülke arasında 16 Mart 1995'te varılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın yerini alıyor ve iki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı artırılmasını hedefliyor.



Türkiye ile Gana hükümetleri arasında 22 Ocak 2013'de imzalanan anlaşma, kültür, basın-yayın, eğitim, bilim, gençlik ve spor alanlarında iş birliğini öngörüyor.



Yunanistan ve Estonya ile tarım alanında iş birliği



Türkiye ile Yunanistan arasında 4 Mart 2013'te imzalanan tarım alanındaki iş birliği mutabakat zaptı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında tarım alanındaki iş birliğinin güçlendirmesi ve geliştirmesi hedefleniyor.



Türkiye ile Estonya arasında 6 Temmuz 2009'ta Estonya'da imzalanan tarımsal konulu iş birliği mutabakat zaptı, iki ülke arasında bitkisel üretim, gıda sanayi, kırsal kalkınma ve modern sulama sistemleri gibi birçok alanda iş birliği yapılmasını amaçlıyor.



Öte yandan, Türkiye ile Filistin'in 3 Temmuz 2013'te ormancılık alanında imzaladığı iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayınlandı. İki ülke hükümetleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ağaçlandırma, çölleşmeyle mücadele, ormancılığa dayalı kırsal kalkınma, toprak koruma ve iyileştirme alanlarında iş birliği yapılması hedefleniyor.