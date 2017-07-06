Milletlerarası Anlaşma

Türkiye'nin Ekvator Ginesi ve Sırbistan ile ayrı ayrı imzaladığı milletlerarası anlaşmalar onaylandı.



Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke uygun tedbirleri almak suretiyle ticari ve ekonomik iş birliğini teşvik ederek kolaylaştıracak.



Bu çerçevede iki ülke, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine de başlayacak. Türkiye ve Ekvator Ginesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim ve sağlık, enerji ve mineral kaynaklar, balıkçılık, karşılıklı yatırım, bilim ve teknoloji ile ticaretin geliştirilmesini teşvik edecek.



Ayrıca taraflar iki ülke arasında malların ihracat ve ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve diğer harçlara ilişkin birbirlerine "En Çok Kayrılan Ülke" statüsünü tanıyacak.



Sırbistan ile gençlik ve spor alanında işbirliği



Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve dostane bağlar geliştirmek amacıyla, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kamu yürütme organları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini geliştirmek için toplantılar ve değişim programları düzenlenecek.



İki ülke, tüm düzeylerdeki ortak kuruluşlar arasında doğrudan bağların geliştirilmesine imkan sağlayacak.



Bu işbirliği çerçevesinde Türkiye ile Sırbistan, gençlik ve spor etkinlikleri bağlamında taraflardan biri tarafından düzenlenecek uluslararası konferans, seminer ve diğer organizasyonlara katılım, gençlik ve spor politikalarını geliştirmek için işbirliği, sınır ötesi programlar çerçevesinde projeler planlama ve uygulama ile uluslararası programlara ortak projeler sunma konusunda ilgili kurum ve kuruluşları teşvik edecek.