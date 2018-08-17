Milletlerarası Anlaşma

Türkiye ile Somali arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Somali arasında 27 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türkiye, Somali'de yaptırdığı hastanede kullanılmak üzere bu ülkeye ekipman desteğinde bulunacak.

Hibe kapsamında bu ülkeye tahsis edilecek kamyonet, el telsizleri, dizel jeneratör ve ışık kulesi gibi ekipmanlar, Mogadişu Somali ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak.

Söz konusu hibe, Türkiye'nin Somali'ye yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecek.