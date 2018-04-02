Milletlerarası Anlaşma

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Ankara'da imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre Türk hükümeti, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu 300'er miligramlık 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek.

Söz konusu hibe, Türk hükümetinden KKTC'nin sağlık hizmetlerini sürdürmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecek.