Milletlerarası Anlaşma

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan "2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşması", ilişik notalarla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Anlaşmaya göre, toplam tahmini maliyeti yaklaşık 376 milyon avro olan program için Avrupa Birliği (AB) de azami 238 milyon avro katkı sağlayacak.



"Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)" yararlanıcısı Türkiye'nin ve AB'nin katkı yapması gereken program, Türkiye'ye mali yardımın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler hakkındaki çerçeve anlaşması kurallarınca uygulanacak.