Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları ne zaman başlayacak? Filenin Sultanları maç takvimi 2025!

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları ne zaman başlayacak? Filenin Sultanları maç takvimi 2025!
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Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları ne zaman başlayacak? sorusu, Filenin Sultanları'nın mücadelelerini takip eden voleybolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor ve gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimine çevrildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 2. hafta maçlarında Filenin Sultanları, dört önemli rakibiyle karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları maç takvimi" ve karşılaşmaların yayın bilgileri şimdiden büyük ilgi görüyor. 2025 Milletler Ligi'nde başarılı bir ilk hafta geçiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi de İstanbul'daki maçlara odaklandı. Peki, Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylı takvim...

MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Haziran 2025 Pazar günü sona erecek. Tüm karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve maçlar saat 19:30'da başlayacak.

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇLARI

İşte Filenin Sultanları maç takvimi:

18 Haziran Çarşamba: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

19 Haziran Perşembe: Türkiye - Kanada

21 Haziran Cumartesi: Türkiye - Güney Kore

22 Haziran Pazar: Türkiye - Brezilya

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler bu yayınlarla Filenin Sultanları'nın mücadelesini ekran başında takip edebilecek.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek 18 Haziran Çarşamba Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının günlük bilet fiyatı:

5. Kategori - ₺500,00

4. Kategori B - ₺750,00

4. Kategori A - ₺1.000,00

3. Kategori B - ₺1.250,00

3. Kategori A - ₺1.500,00

2. Kategori B - ₺2.500,00

2. Kategori A - ₺3.000,00

1. Kategori B - ₺3.750,00

1. Kategori A - ₺4.000,00

VIP B - ₺4.500,00

VIP A - ₺5.000,00

Kombine fiyatları:

VIP – 20000 TL

1. Kategori A – 16000 TL

1. Kategori B – 15000 TL

2. Kategori A – 12000 TL

2. Kategori B – 10000 TL

3. Kategori A – 6000 TL

3. Kategori B – 5000 TL

4. Kategori A – 4000 TL

4. Kategori B – 3000 TL

5. Kategori – 2000 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

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