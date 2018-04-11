Milletle İttifak İçindeyiz"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin millet ile ittifak yapma kararı aldığını, seçim yaklaştığında millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu da o gün konuşacağını söyledi.

Çıray, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yatırım programlarında 2018-2020 yılları için belirlenen dolar ve Türk lirası kurlarının daha 2018 yılı başlamadan aşıldığını belirtti.

Türk lirasının yılbaşından bu tarafa yaklaşık yüzde 10 devalüe olduğunu dile getiren Çıray, "TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10 bin 597 dolar olarak açıklanan fert başı milli gelir bin dolar erimiş, Türkiye ekonomisi ise 85 milyar dolar küçülmüştür." dedi.

Hükümetin dış politika stratejisini eleştiren Çıray, "Yarın Esad, Suriye rejimi güçleri, Suriye'deki İran kuvvetleri bombalanırsa kimin yanında saf tutacaksınız. Yıllar boyunca gitmesi için Türkiye'yi tehlikeye attığınız, şimdiki ortak Esad'ın yanında mı, Suriye topraklarından uzaklaştırma uğraşı verdiğiniz Astana müttefiki İran'ın yanında mı? PYD/YPG hamisi ilan edilen ABD ile mi, yoksa anlaşılmaz ilişkiler içinde olduğunuz İsrail ile mi?" diye konuştu.

Seçim ittifakına ilişkin soruları yanıtlayan Çıray, şu ana kadar somut olarak sadece AK Parti ile MHP ittifakının ortaya çıktığını anımsattı. İYİ Parti'nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadığını vurgulayan Çıray, "İYİ Parti millet ile ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti, esnafla, işçiyle, işsizle, gençlerle, kadınlarla, tüm milletle ittifak kararı içerisindedir. Seçim yaklaştığında millet ile ittifak kuran İYİ Parti millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu o gün konuşacaktır. İYİ Parti'nin birinci ilkesi, yıkılmış olana anayasal devleti yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak kuvvetler ayrımı sağlayarak inşa etmektir. İktidarımızın en büyük projesi bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanları Meral Akşener olduğunu yineleyen Çıray, "Kısa bir süre önceye kadar yaptığımız anketlerde sayın Erdoğan ile rekabet edebilecek tek adayın Akşener olduğu ortadaydı. Fakat kurultay sonrası yaptığımız saha araştırmalarında görüyoruz ki belki de seçimin birinci turu sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olmasıyla sonuçlanacak." iddiasında bulundu.

Çıray, seçimlerin daha da erteleneceği yönünde işaretler aldıklarını söyledi.