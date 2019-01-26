Milletin Kapısı"Ndan Boş Dönmediler

HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Açık Kapı Projesi" kapsamında Mardin'de geçen sene sorununa çözüm bulmak için başvuru yapan 2 bini aşkın kişinin çoğu Milletin Kapısı'ndan boş dönmedi.

Bakanlıkça vatandaşların iş, işlem ve taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için valiliklerde "Milletin Kapısı" sloganıyla uygulanan "Açık Kapı Projesi" kapsamında Mardin'de geçen sene 2 binin üzerindeki müracaatın yüzde 99,47'si sonuçlandı.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça hizmet verilen "Açık Kapı Birimi"ne başvuranların sorunları, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatıyla bir bir çözülüyor.

Vatandaşlar yüz yüze olduğu gibi, internet adresinden veya mobil uygulama üzerinden 17 konu başlığı ve 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Müracaatlar, uzman personel tarafından elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Mardin'de bu şekilde iş bulmak, çocuk sahibi olmak, evlenmek gibi çeşitli gerekçelerle başvuru yapan 2 bini aşkın kişiden çoğunun sorunu çözüme kavuştu.

"Vatandaşlarımız burayı son umut kapısı olarak görüyor"

Açık Kapı Biriminde görevli sosyolog Şahabettin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikolog, sosyolog, aile danışmanı ve sağlık uzmanının da bulunduğu 5 kişilik ekiple vatandaşların sorunlarına çözüm aradıklarını söyledi.

Evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma ve iş talebi gibi çeşitli taleplerin kendilerine iletildiğine işaret eden Yalçın, geçen sene bu kapsamda 2 bin 64 başvuru aldıklarını belirtti.

Başvuruların genellikle yüz yüze yapıldığını dile getiren Yalçın, başvuruların yüzde 99,47'sinin başarıyla sonuçlandırıldığını aktardı.

Kalan 5-6 başvurunun da bu yıl sonuçlandırıldığını ifade eden Yalçın, "Özel talepleri olanlar da var. Evlenmek, çocuk sahibi olmak isteyenler de geliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız burayı son umut kapısı olarak görüyor. Sisteme işlenmesinden sonra bu başvuruları, Valimiz, İçişleri Bakanımız, hatta Cumhurbaşkanımız bile görebiliyor." diye konuştu.

Yalçın, birimde 3 dilde hizmet verildiğine dikkati çekerek halkı güler yüzle karşılayıp çay, kahve ikram edip sorunlarını dinlediklerini belirtti. Makul sorunları çözüme kavuşturduklarını, makul olmayan sorunlar için de güler yüzle gerekçelerini izah ettiklerini dile getiren Yalçın, en büyük motivasyonlarının vatandaşların hayır duasını almak olduğunu aktardı.

"İş buldum"

Birimdeki hizmetten faydalanan kent sakinlerinden Veysi Bora, herkese hiçbir ayrım yapılmadan destek olunduğunu söyledi.

"İş buldum, insanlara gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." diyen Bora, başvurusunun ardından yakın ilgili gösterildiğini, sürekli aranarak bilgilendirildiğini belirtti. Bora, kendisine sunulan destekten dolayı teşekkür etti.

"Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun"

Zahide Yavuz, ilettikleri sorunlara güler yüzle çözüm bulunduğunu anlattı. "Güler yüzle ilgileniyor, sorunlarımızı hallediyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden razı olsun." diyen Yavuz, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yasemin Varlı da uygulama sayesinde sorunların kısa sürede çözüldüğünü kaydetti. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Varlı, "Bu proje bütün insanlar için çok faydalı oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, devletimizden razı olsun. Herkes güler yüzlü ve sıcakkanlı. Kendimizi burada güvende hissediyoruz." dedi.

Kaynak: AA