Milletin İradesinin Kanıtı 'Milletin Bildirisi' TRT1 Ekranında!

Destansı kahramanlığın yıldönümüne özel program hazırlayan TRT1, darbecilere meydan okuyan halkımızın görüşlerinin ekrana taşınacağı, tanıklarının dinleneceği, İstanbul ve Ankara'nın çeşitli bölgelerinde hazırlanan serbest kürsülerde konuşmak isteyen tüm vatandaşlara mikrofon uzatılacağı 'Milletin Bildirisi' ile milletin iradesini ortaya koyuyor.

Halkın direnişi ve iradesi ile başarısızlıkla sonuçlanan bu kalkışma, milletin bu kalkışmayı bastırırken gösterdiği destansı kahramanlık ve o geceye tanıklık eden kahramanların anlatılarına yer veren 'Milletin Bildirisi' hafta içi her gün TRT1 izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.