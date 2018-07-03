Milletin İradesi Tecelli Etti"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının millet iradesini yansıttığını söyledi.

Mazbatalarını alan 27. Dönem AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz eşliğinde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milletin iradesi tecelli etti. Çok şükür sizler de Denizlimizi temsil edeceksiniz, Denizlimize hizmet edeceksiniz. Allahım hayırlı ve uğurlu eylesin, yolunuz açık olsun. Denizlimizin sorunlarına, taleplerine, ihtiyaçlarına sizlerle birlikte inşallah güzel çözümler ortaya koyacağız."

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin gurur duyulan pek çok hizmete imza attığını belirterek, "AK Parti'nin belediyecilik anlayışını, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde başlayan süreci, sizler başarılı bir şekilde devam ettirdiniz. Belediyenin projeleriyle Denizli Ege'nin ve Türkiye'nin vizyon şehri oldu." diye konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm kurumların ortak hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hamdolsun, Büyükşehir Belediyemizin en ücra mahallelere kadar uzanan yatırımlarını, hizmetini ve vatandaşlarımızın memnuniyetini gördük. 24 Haziran zaferlerimizde, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin katkısı büyüktür. Sizlere yürekten teşekkür ediyoruz."

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin sahadaki çalışmalarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, yapılan hizmetlerden dolayı Zolan'a teşekkür etti.