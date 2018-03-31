Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin, siyasetinin merkezine milleti koyduğunu belirterek, "Milletin hassasiyeti, bizim hassasiyetimizdir. Milletin beklentileri, bizim ödevimiz ve görevimizdir. Millet, ne istikamet çizmişse biz o istikamet üzerinde sabit kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan sahil yürüyüş yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, millete hizmet ederek, kendilerini tazelediklerini ve yenilediklerini söyledi.

Türkiye'nin değiştiğini ve geliştiğini anlatan Çavuşoğlu, "AK Parti, siyasetinin merkezine milletini koymuştur. Milletin hassasiyeti, bizim hassasiyetimizdir. Milletin beklentileri, bizim ödevimiz ve görevimizdir. Millet, ne istikamet çizmişse biz o istikamet üzerinde sabit kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mudanya'nın sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları er geç çözeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yeter ki bize güvenin, teveccüh gösterin. Başkaları da gölge etmesin. Başka ihsan istemez." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, milletin gülmediği, hizmet hasreti çektiği bir yerde siyaset yapmanın anlamı olmayacağını dile getirerek, "Yaşam devam ettikçe ihtiyaçlar artıyor. İhtiyaçları karşılamak da bizim görevimiz. Türkiye, büyüyecek. Biz, 2014 yılında yerel seçimlerde yola çıkarken, 'Üçlü olsun, güçlü olsun' demiştik. Bu görüşümüzden, mottomuzdan zerre geri adım atmadık." dedi.

"Hizmet için vizyon, ufuk, hayal gerekir"

Milletvekilliğinin ilk dönemlerinde TBMM Adalet Komisyonu ile İngiltere'ye gittiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün komisyon üyesi arkadaşlarla gittiğimiz için orada CHP'li bir arkadaşımız da vardı, Trakya bölgesinden. Londra'da dolaşırken 'Buradan 45 dakikalık mesafede Manş Denizi'nin altından Paris'e metro varmış' dedik. Sonra 'Onlar yaptıysa biz de yapıyoruz. Boğazın altından metro yapıyoruz. Milletimiz binecek, oradan geçip gidecek' dedik. CHP'li arkadaş bize, 'Yapıyorsunuz ama balıkların yolları değişiyor. Haberiniz var mı?' dedi. Bu zihniyet değişmez. Kimseyi kötü ilan etmiyorum ama hizmet için vizyon, ufuk, hayal, millete sevdalı olmak gerekir. Biz, millete sevdalıyız."

"Böyle siyaset olmaz"

Çavuşoğlu, tüm siyasi partilerin ülkeye hizmet etme gayretinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partiyi iyi gözleyin. Bir siyasi parti, milletin hassasiyetlerini gözeten olmaktan çıkmıştır. Ne yazık ki Türkiye'nin her kritik eğişinde her döneminde, yurt dışına bizi jurnalleyen, adeta bizim yapmak istediklerimizi gölgelemeyi kendine görev addeden bir yaklaşım ortaya koyuyor. 'Afrin'e gitmeyin.' Gittik, ne oldu kardeşim? Cevap ver. Neden 'Gitmeyin dedik ama yanıldık, özür dileriz' demiyorsun? Çağrışan'ın üstünde iki sene önce bir yangın oldu. Gazetelere çarşaf çarşaf çıktılar, 'Bunlar burayı rant alanına çevirecek, yapılaştıracak. Yazıklar olsun' diye söylenmedik laf bırakmadılar. Binlerce ağaç diktik. Birisi özür diledi mi? Bu, siyaset değil. İnsanların aklını karıştırarak, insanların hassasiyetlerini kaşıyarak siyaset olmaz. Çık kendini anlat. Beni bırak, ben kendimi milletime anlatıyorum. Yaptıklarım ortada. Sen ne yaptığını anlat. Böyle siyaset olmaz."

Çavuşoğlu, daha sonra açılış kurdelesini kesti ve sahil yürüyüş yolunda vatandaşlarla sohbet etti.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve vatandaşlar katıldı.