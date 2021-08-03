Milletin Ekibi Marmaris Yangın Bölgesinde
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Milletin Ekibi Marmaris Yangın Bölgesinde

Milletin Ekibi Marmaris Yangın Bölgesinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personelleri yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan lojistik destek, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı, ilk yardım hizmetleri, moral destek çalışmalarıyla ekiplere ve yöre halkına destek sağlıyor.

Aliağa Belediyesi, Marmaris yangın bölgesinde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) koordinasyonunda, arazöz ve iş makineleriyle hafta sonundan bu yana yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verirken bu kez de Milletin Ekibi gerek çalışan ekiplere gerekse yöre halkına destek için yangın bölgesinde çalışmalara başladı.

Aliağa Belediyesi ekipleri Marmaris'te yoğun bir şekilde devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarına destek için yangın bölgesinde arazöz, iş makinaları ekip ve ekipmanlarıyla görev yapıyor. Günlerdir yangın söndürme çalışmalarında aralıksız görev alan ekiplerin çalışmalarına Milletin Ekibi de katıldı. Ambulans ve Hasta nakil araçlarının da bulunduğu Milletin Ekibi, yangından etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor. Ekipler, söndürme ekiplerinin çalışmalar esnasında kullanabilecekleri yanmaz eldiven, bot, sağlık malzemeleri gibi çeşitli acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İLK YARDIM MALZEME TEDARİKLERİ İLE LOJİSTİK DESTEK

Bölgede görev yapan Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri Ambulans Servisi, söndürme ekipleri ve bölge halkına ilk yardım malzeme tedarikleri de yapıyor. Ekipler ayrıca, ilk yardımın yanı sıra AFAD koordinesinde dağıtım ve tedarik adına her türlü lojistik destek hizmeti veriyor. Ekipler Lojistik destek Malzeme toplanma noktalarıyla yangın söndürme ekipleri arasındaki ihtiyaçları hızla karşılayacak şekilde destek çalışması yürütüyor.

Öte yandan Aliağa Belediyesi'ne ait ikram aracı ise yangın bölgesinde aralıksız olarak, söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, su, çay gibi ikramlarda bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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