Milletin Destek Vermediği Hiçbir Yapı Başarılı Olamamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye bugüne kadar milletin nezdinde karşılık bulmayan hiçbir yapıyı başarılı bir başka noktaya taşımamıştır. Türkiye'de bu yüce millet, gözünün içine bakarak samimiyetle ifade etmediğiniz hiçbir fikre kıymet vermemiştir." dedi.

Karaaslan, Samsun'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde gönül belediyeciliğiyle kentlerin birçok hizmetler aldığını vurguladı.

Samsun'un Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in tecrübeleri ve bilgisiyle her alanda kalkınacağını ifade eden Karaaslan, "Biz onu çok yakından tanıyoruz. Bir mimar hassasiyetiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle bu şehre yaklaşacak. Samsun, AK Parti iktidarları döneminde ve AK Parti belediyeciliğiyle her dönemde gücüne güç katarak her dönemde hizmete sonuna kadar ulaşarak devam etmiştir." diye konuştu.

AK Parti'nin kadrolarında tecrübe, azim, kararlılık, projeler ile hedefler olduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Peki karşı tarafta ne var? Birincisi milletin vicdanına açıklayamadıkları bir birliktelik var. Bir birliktelik var mı? Var. Ama adını milletten aldığı çok şüpheli bir birliktelik. Türkiye bugüne kadar milletin nezdinde karşılık bulmayan hiçbir yapıyı başarılı bir başka noktaya taşımamıştır. Türkiye'de bu yüce millet, gözünün içine bakarak samimiyetle ifade etmediğiniz hiçbir fikre kıymet vermemiştir. Bugün bizler beka derken, çok değerli liderimiz, genel başkanımız, çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bu birlikteliğe en tepede omuz omuza vererek birbirinden güç alarak aynı zamanda tabana yayarak devam ettirmekte ise biz milletimizin gözünün içine baka baka diyoruz ki; 'Bu ittifak 15 Temmuz'da meydanda kuruldu.' Peki sizin ittifakınız ne zaman ve nerede kuruldu? Bu ittifakın paydaşları kimler?"

"Çıtayı çok yüksek tutuyoruz"

"AK Parti kaybetsin de yerine ne olursa olsun" diyen bir bakış açısı bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, bu bakış açısını taşıyanların 31 Mart seçimleri sonrası için hedeflerinin de hayallerinin de olmadığını kaydetti.

Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülke için hayal kuramayanların, kendini iktidara taşımayı partisini ve inandığı davayı iktidara taşımaktan daha çok önemseyenlerin bir birlikteliği var. Biz bugüne kadar tarih boyunca özellikle 1919'un 100. yılında Samsun olarak o yanan milli müdafaa ateşini, o yanan milli mücadele ruhunu, o Anadolu'ya yaydığımız azim ve kararlılıkla birlikte kurtuluşa verdiğimiz ehemmiyeti ve önemi bugün bir kez daha buradan vermek zorundayız. Çıtayı çok yüksek tutuyoruz. Çıta kazanmak kaybetmek çıtası değil bizim için. Çıta en yukarıda hangi hedef varsa çıta bizim için o. Çünkü biz bugüne kadar her bir başarıyı milletimize hizmet olarak geri döndürmüş bir bakış açısının temsilcileriyiz."

Ufku patlıcan, soğan ve domatesten öteye gidemeyen siyasi partiler olduğunu ifade eden Çiğdem Karaaslan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Antarktika'ya üs kurduğuna işaret ederek, "Bizim milletimizi ne dedikleri gibi makarnayla, ne dedikleri gibi patlıcanla soğanla ne de bambaşka unsurlarla asla ve asla siyasi tercihini değiştirmeye çalışmak bir kere her şeyden önce zekasıyla dalga geçmek anlamına gelir. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin bize çizdiği istikametin farkındayız. Biz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise açılışa katılan vatandaşların heyecanından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gözlerde bambaşka bir ışık görüyorum. Aslında ben bu ışığı 85 gündür sahadayım görüyorum. Bu ışık boşuna değil. 31 Mart'ı inanın ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ben de merak ediyorum. Hayırlı olacak inşallah, güzel şeyler olacak inşallah." dedi.

Açılışa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

