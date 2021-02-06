Milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği Twitter'da gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" paylaşımlarının kısa sürede büyük destek görmesine ilişkin, "Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" paylaşımlarının kısa sürede büyük destek görmesine ilişkin, "Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiden destek gördü.

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketine 2,5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul