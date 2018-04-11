Milletimizle İttifak Yapacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam dünyasının son günlerde yine elim trajedilerle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ABD destekli hava kuvvetlerinin hafızlık eğitimi gören çocukları bombaladığını, 100'e yakın çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Karamollaoğlu, bir insanlık dramının yaşandığı Doğu Guta'da da çoğunluğu kadın ve çocuklardan 78 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılar şifa dileyen Karamollaoğlu, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunu yapanlar cezasını çekmelidir. Saldırıyı planlayanlar ve gerçekleştirenler açığa çıkarılmalı, yargılanmalıdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) görüşmelerin trajikomik bir hal aldığını belirten Karamollaoğlu, saldırıların durması için kimsenin bir çabanın içine girmediğine dikkati çekti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırının ardından onlarca soru işaretinin ortaya çıktığını anlatan Karamollaoğlu, "Aslında bu hadise bugün Türkiye'nin fotoğrafı gibi. Bu hadisenin bir olağanüstü hal travması olduğu kanaatindeyiz. FETÖ ile mücadelenin psikolojik ve sosyal yönü gözardı edilmiştir ve hala edilmektedir. Bu mücadelenin oluşturduğu toplumsal ve bireysel tahribat dikkate alınmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli "İttifak yapacak mısınız?" sorusunun yöneltildiğini ifade etti.

İttifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yağacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir."

Kılıçdaroğlu ile görüşme

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak." dedi.

Anket çalışmaları

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisinin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya ise "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor." cevabını verdi.