"Milletimizin ihtiyacını alın teri ile karşıladığı Türkiye hedefliyoruz"

31.08.2019 19:22

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin her bir ferdinin çalışacak işi, aşı olduğu, ihtiyacını sadaka, zekat, erzak paketi ile değil alın teri ile karşıladığı bir Türkiye hedefliyoruz." dedi.

Erbakan, Kuzeykent Grant Moni Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplu sözleşme kapsamında memura verilen maaş zamlarının yetersiz olduğunu öne sürdü.

Göreve gelir gelmez emekçisine en az yüzde 100 zam veren anlayışın temsilcisi olduklarını anlatan Erbakan, "Bir kategorideki Bağkur emeklilerine bir senede yüzde 300 zam veren bir anlayışın temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki seçimde iktidara gelir gelmez memurumuza yüzde 50 zam vereceğiz. Yüzde 30 enflasyonun olduğu bir ülkede bunun altında verdiğin zam, maaş artışı olmaz." diye konuştu.

Yıllarca AK Parti hükümetlerinde milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık yapmış bazı siyasetçilerin son günlerde hükümette bulundukları döneme ilişkin bildiklerini kamuoyu ile paylaşmakla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ettiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"Bunun manası siyasi şantajdır. Bu siyasi şantajı yapanlara sormak lazım. Sayın Erdoğan iddia ettiğiniz bu hukuksuzları yaptıysa yıllar boyunca en yakınında bulunanlar olarak bu hukuksuzlukları sıcağı sıcağına niye kamuoyu ile paylaşmadınız? Neden bu yanlışların içinde yıllarca başbakanlık, bakanlık yaptınız? Böyle bir tavır düpedüz siyasi şantaj kategorisine girmez mi? Benzer şekilde Sayın Erdoğan da bu cepheye karşı, '18 yıllık AK Parti iktidarlarının her döneminde çok farklı güçlerle mücadele ettik, hafıza kaydımızda olanları günü geldiğinde açıklayacağız, kim kimdir bunun milletimizin bilmesi lazım' diyor. Peki Sayın Erdoğan'ın kastettiği bu güçler yıllar boyunca dış güçlerin adamı olarak hareket ettiyse neden bu isimleri kendi bünyenizde tuttunuz? Devleti, ülkeyi milleti bağlayacak anlaşmalara imza atmalarına neden müsaade etiniz? Bu isimler hakkında hukuki işlemleri yıllar öncesinde neden yapmadınız? Demek ki sizin 'dava' dediğiniz menfaat birlikteliğiymiş."

Erbakan, borç ve faiz ekonomisinin değil, üretim, istidam ve ihracat ekonomisinin hakim olduğu bir Türkiye'yi hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizler borçlanmayla, vergiyle, zamla, devlet kuruluşlarının satılıp yok edilmesiyle değil Cenabıallah'ın verdiği nimetleri zenginliğe dönüştürerek kaynak üretecek ve kaynağı yandaşlarla değil 82 milyonla adil bir şekilde paylaşan Türkiye'yi hedefliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin her bir ferdinin çalışacak işi, aşı olduğu, ihtiyacını sadaka, zekat, erzak paketi ile değil, alın teri ile karşıladığı bir Türkiye hedefliyoruz. Tarihin en şerefli milleti olan bu aziz milletin evlatlarının belediyenin dağıtacağı erzaka, kömüre değil, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacağı bir Türkiye'yi hedefliyoruz. "

Kaynak: AA