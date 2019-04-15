Milletimizin Hissiyat ve Sesine Tercüman Olduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantısında Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıta ilişkin, "Görevimizi yaptık. Milletimizin içinden gelen hissiyat ve seslere tercüman olduk." dedi.

Selçuk Üniversitesinde düzenlenen "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi" törenine katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

Çavuşoğlu, ziyarette, Konya'nın seçim döneminde milletvekilleriyle ve teşkilatlarla çok güzel bir uyum sağladığını söyledi.

Bundan sonraki çalışmalarda da Başkan Altay'ın yanında olacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Özellikle yurt dışı temaslar ve kardeş şehir ilişkileri çok önemli. Bu tür çabalara bizim de ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinden Konya'ya turistler geliyor. Konya'nın manevi anlamda da önemini biliyorlar. Türkiye'nin en güzide şehirlerinden birisinde büyükşehir belediye başkanı olmak herkese nasip olmaz. Büyükşehirler arasında da aldığınız neticeyle birinci oldunuz. Onun için de tebrik ederim." diye konuştu.

"Ülkemizin gücünü görüyoruz"

Başkan Altay da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası birliklerde çok önemli görevler yürüttüğünü bildirdi.

Belediye olarak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nda (UCLG) eş başkanlık yaptıklarını anlatan Altay, "Dünya Tarihi Şehirler Birliği'nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyoruz. Ayrıca İslam Şehirleri ve Başkentlerinde de yönetim kurulu üyesiyiz. 40'ın üzerinde kardeş şehrimiz var. Konya'yı ve misyonunu tanıtmak adına da önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de bakanlığınız. Her gittiğimiz ülkede bakanlığımızın, ülkemizin gücünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, Bakan Çavuşoğlu'nun Antalya'daki NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantısında, Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıtın, tüm Türkiye'nin olduğu gibi Konyalıların da duygularının ifadesi olduğunu söyledi.

"Görevimizi yaptık"

Vatandaşların Bakan Çavuşoğlu'na büyük teveccüh gösterdiğini anlatan Altay, "Duygularımıza tercüman olduğunuz için Allah razı olsun. Konyalılar ve Türkiye adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Görevimizi yaptık. Milletimizin içinden gelen hissiyat ve seslere tercüman olduk." diyerek, Altay'a teşekkür etti.

Ziyarete Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.

Kaynak: AA