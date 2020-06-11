"Milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız"
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"Milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "dijital farkındalık" paylaşımı yaptı.

11.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "dijital farkındalık" paylaşımı yaptı. Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dijital Farkındalık etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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