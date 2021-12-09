MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE-(09. 12. 2021) 1. Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale/Balışeyh ilçesi Kösedurak köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emre CEYLAN, 09. 12. 2021 tarihinde Bahar Kalkanı Harekat alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesine müteakip üs bölgesine dönüş esnasında yüksekten düşerek ağır yaralanmış, daha sonra kaldırıldığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre CEYLAN'ın cenazesi, 10. 12. 2021 Cuma günü İlimiz Merkez Nur Camii'nde Cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, ailesinin isteği üzerine Balışeyh ilçesi, Kösedurak Köyünde Vatan toprağına emanet edilecektir.

Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Emre CEYLAN'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz. KIRIKKALE VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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