Milletimizin Başı Sağ Olsun

28.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:50

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen alçak saldırılar sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Bu elim olay üzerine yaşadıkları derin üzüntüyü dile getiren Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar; "Kendi halkına karşı sistematik şiddet ve sivil katliamları gerçekleştiren Suriye Rejimi ve özellikle Esed bir savaş suçlusudur. Türkiye, necip milleti ve tüm askeri güçleri ile bu hain saldırıya karşı vatan müdafaasını istisnasız gerçekleştirecek ve tüm sorumlularını cezalandıracak güce sahiptir. Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamlı Derneği, tüm üyeleri ile birlikte Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğünün devamı adına Devletimizin alacağı her kararı desteklemektedir. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır." açıklamalarında bulundu.

Yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğü Suriye aynı zamanda ülkemiz için açık bir tehdit ve terör örgütlerinin cirit attığı bir alan haline geldiğini belirten Çınar; "Şah Fırat, Fırat Kalkanı ve en son Zeytin Dalı Operasyonları ile Devletimiz hem terör örgütlerinin mevzi elde etmelerinin önüne geçmiş hem de maddi ve manevi olarak zorlandığı mülteci akınına dur diyebilmiştir. Nihayetinde özellikle İdlib'de yoğunlaşan Suriye Rejiminin sivillere karşı saldırılarının önüne geçilmesi ve yeni mülteci akınlarına engel olunması adına askeri tedbirlerimiz artırılmış ve gözetleme merkezleri tesis edilmiştir. Bununla birlikte Suriye Rejimi son zamanlarda özellikle Mehmetçiklerimize karşı direkt saldırılar yapmaya cesaret edebilmiştir. Dün bu hadsiz ve hain saldırısı sonucunda 33 canımız şehadet şerbeti içmiştir. 32 askerimiz de yaralanmıştır" dedi.

Çınar; "Uluslararası kamuoyunun gözleri önünde Rusya ve İran desteği ile cesaret bulan eli kanlı Esed Rejiminin bu saldırısı karşısında Askeri Güçlerimiz hemen cevap vermiş olmakla birlikte giden canlarımız yüreklerimizi yangın yerine çevirmiştir. Kendi halkına karşı sistematik şiddet ve sivil katliamları gerçekleştiren Suriye Rejimi ve özellikle Esed bir savaş suçlusudur. Türkiye, necip milleti ve tüm askeri güçleri ile bu hain saldırıya karşı vatan müdafaasını istisnasız gerçekleştirecek ve tüm sorumluları cezalandıracak güce sahiptir. Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamlı Derneği, tüm üyeleri ile birlikte Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğünün devamı adına Devletimizin alacağı her kararı desteklemektedir. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Eli kanlı Suriye rejimin hadsiz ve mel'un saldırısını kınıyor ve bu saldırıya karşı devletimizin ve Milletimizin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifa bulmaları için dua ediyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun"

Kaynak: Bültenler