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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

"Milletimiz fırsatçılara mahkum değil"

Türkiye ve dünyada Korona virüs sebebiyle yaşanan maske sıkıntısına karşı harekete geçen Dizdar Şirketler Grubu, bünyesinde bulunan tekstil biriminde maske yapımına başladı.

21.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:22

Türkiye ve dünyada Korona virüs sebebiyle yaşanan maske sıkıntısına karşı harekete geçen Dizdar Şirketler Grubu, bünyesinde bulunan tekstil biriminde maske yapımına başladı. 2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıkıp küresel bir salgın haline gelen Korona virüs sebebiyle Türkiye'de ve bütün dünyada, maske tedarik etmede sıkıntı yaşanmaya başlandı. İnsanların salgın karşısında korunmak için temel ihtiyaç haline gelen maskeleri bulmak zorlaşınca, krizin derinleşmesinden nemalanan bir takım fırsatçılar, maske üzerinde çeşitli fiyat spekülasyonları yapmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde vatandaşın temel ihtiyaçlarının üretimi konusundaki hassasiyetini ifade ettikten sonra Dizdar Şirketler Grubu da, Türkiye'nin var olan maske ihtiyacını karşılamak hem de fırsatçıların önüne geçmek için maske yapımına yoğunlaştı.

"Görev kabul ettik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dizdar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, insanların mağdur olmaması için maske işine girdiklerini belirtti. Ülke ve millet olarak yaşanan sürecin farklı olduğunu ifade eden Dizdar, şunları söyledi: "Korona virüs küresel salgın haline geldikten sonra, Türkiye'de ve dünyada ciddi bir maske ihtiyacı doğdu. Grup olarak maske yapma fikri, bunu yapmanın bir görev olduğunu düşündüğümüz için oluştu. Zaten işimizin bir parçası tekstil. Bizde sektördeki tecrübelerimizi bu noktaya taşımak istedik. Maskelerimizi özellikle fırsatçıları göz önünde bulundurarak makul fiyatlardan vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Milletimiz kriz simsarlarına mahkum değil. Ülkemizin ve milletimizin yararına çalışmalarımız her zaman sürecek."

Dizdar Şirketler Grubu'nun uluslararası standartlarda ürettiği maskeler, sağlık açısından istenileni karşılayacak boyutta. Yüksek kaliteli, kulak askılı ve 3 katlı yüz maskeleri salgın döneminde vatandaşın rahat bir şekilde kullanacağı şekilde tasarlanmış. - BURSA

Kaynak: İHA

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