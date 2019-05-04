Milletimiz Cumhur İttifakı ve Partimiz Açısından Desteğini Esirgemedi"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde hem Cumhur İttifakı hem de partileri açısından Türk milletinin desteğini esirgemediğini söyledi.

Aksu, Canik ilçesindeki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak İlkadım ve Atakum ilçeleri haricindeki ilçe belediye başkanlıklarını ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıklarını hatırlattı.

Bu başarıyı sağlamak adına emek sarf eden ve AK Parti'ye yürekten bağlı tüm gönüldaşlarına ve MHP teşkilatına teşekkür eden Aksu, "AK Parti, her seçim döneminde ve Türkiye'nin her seçim bölgesinde iddiasını ortaya koymuş, gücünü sadece ve sadece milletten almış bir siyasi harekettir. 31 Mart yerel seçimlerinde de hem Cumhur İttifakı hem de partimiz açısından milletimiz bizden desteğini esirgememiştir. Samsun'da belediye meclis üyeliği oy oranımız yüzde 58,25'tir. Vezirköprü, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerimiz en yüksek oy alan ilk 10 belediye arasındadır." dedi.

Ankara Kızılcahamam'da genel merkezlerince düzenlenen toplantının dönüşünden sonra bir basın mensubunun ayaküstü sorularını cevapladığını anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Mevcut sonuçların gerçekleşmesinde EYT ve ekonomik nedenler gibi etkenlerin etkisi olup olmadığına ilişkin bir soruya, seçim döneminde EYT ile ilgili olarak, özellikle sosyal medya alanlarında organize bazı faaliyetlerin yürütülerek bu yönde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını gözlemlediğimizi belirttik. Bu tür algı operasyonlarının seçim sonuçlarına tesiri olabileceğini ancak ne olduğunu kestiremeyeceğimizi söyledik. 'Seçime etki ettiği yönünde algı oluşturuluyor' diye işaret ettiğimiz hususların bizim görüşlerimizmiş gibi yansıtıldığını, bundan haber üretildiğini görmekteyiz. 81 milyon vatandaşımızı hedef alan 2018 yazında 24 Haziran seçimleri sonrasında başlatılan ekonomik operasyonların seçimlere etkisinin o veya bu düzeyde olabileceği de vakıadır. Yanlış ve bağlamı dışında biçimlendirilerek yansıtılan bu konuyu gazeteci kardeşlerimin tecrübe ve değerlendirmelerine bırakıyorum."

Kaynak: AA