Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs süresince yapılan Kabine Toplantıların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Vatandaşlar internette en çok "Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz 2021 tarihinde yapacağı konuşmanın detayları haberimizde.

Her Kabine Toplantısı sonrası olduğu gibi bugünde yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından da önemli açıklamalarda bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma şimdiden gündemde. Yapacağı konuşmanın saati ve konuları vatandaşlar tarafından internette aratılmakta. 2 gün önce yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2021 ile Kurban bayramı tatilinin birleşmesi konusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün olarak bu akşamı işaret etmişti.

MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Kabine Toplantısına kısa bir süre kala gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı "Ulusa Sesleniş" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı millete seslenişin bu akşam saatlerine doğru yapılacak olan Kabine Toplantısından sonra olması bekleniyor.