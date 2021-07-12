Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs süresince yapılan Kabine Toplantıların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Vatandaşlar internette en çok "Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz 2021 tarihinde yapacağı konuşmanın detayları haberimizde.

Her Kabine Toplantısı sonrası olduğu gibi bugünde yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından da önemli açıklamalarda bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma şimdiden gündemde. Yapacağı konuşmanın saati ve konuları vatandaşlar tarafından internette aratılmakta. 2 gün önce yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2021 ile Kurban bayramı tatilinin birleşmesi konusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün olarak bu akşamı işaret etmişti.

MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Kabine Toplantısına kısa bir süre kala gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı "Ulusa Sesleniş" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı millete seslenişin bu akşam saatlerine doğru yapılacak olan Kabine Toplantısından sonra olması bekleniyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Millete sesleniş ne zaman? 12 Temmuz 2021 Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:36:47. #1.15#

title