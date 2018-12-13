Millet Parkı İçin Yıkılan Şehir Stadı Hurdacıların Umudu Oldu

Gaziantep'te aralarında çocukların da bulunduğu aileler,canlarını hiçe sayarak yıkılan şehir stadının molozları arasındaki hurdaları topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Parkı projesi kapsamında yıkılan eski Kamil Ocak Stadyumundan çıkan moloz ve demirler, hurda toplayarak geçimini sağlayan ailelere umut oldu. Aralarında çocuklarında bulunduğu aileler, alanda çalışan iş makinelerine rağmen demir parçalarını topluyor. Canlarını hiçe sayan aileler geçimini hurda toplayarak sağladıklarını belirterek, bu işi yapmaya mecbur olduklarını söyledi. Hurda toplayanlardan Dilaver Konaç,tehlikenin farkında olduklarını vurgulayarak, "Ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Bu iş çok tehlikeli ama bu işi yaparken her şeyi göze alıyoruz. Bu işi yapmaya mecburuz. Kendimizi tehlikeye atarak demir topluyoruz. Uzun süredir bu işi yapıyoruz. Yapacak başka bir işimiz yok" diye konuştu.

Kerem Konaç ise toplanan demirlerin kilosunu ise 1-1.5 TL'ye sattıklarını da sözlerine ekleyerek, yetkililerden daha az riskli iş için yardım istedi. - GAZİANTEP