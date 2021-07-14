"Millet Olmak" Temalı Afiş ve Slogan Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini Bakan Selçuk'un Elinden Aldı
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"Millet Olmak" Temalı Afiş ve Slogan Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini Bakan Selçuk'un Elinden Aldı

'Millet Olmak' Temalı Afiş ve Slogan Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini Bakan Selçuk'un Elinden Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

"15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince gerçekleştirilen "Millet Olmak" temalı liseler arası afiş ve slogan yarışmasında iller düzeyinde yapılan elemenin ardından birinciler değerlendirmeye alındı.

"15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince gerçekleştirilen "Millet Olmak" temalı liseler arası afiş ve slogan yarışmasında iller düzeyinde yapılan elemenin ardından birinciler değerlendirmeye alındı. Ankara'da çeşitli okullarda görev yapan görsel sanatlar ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden oluşan seçici kurul il birincileri arasından afiş ve slogan alanlarında ilk üçe giren çalışmaları belirledi. Yarışmada ilk üçe giren eserlerin sahipleri ödüllerini 13 Temmuz Salı günü Bakanlıkta düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı. Yarışmanın öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ve ortaya çok başarılı işlerin çıktığını belirten Bakan Selçuk, dereceye giren öğrencileri kutladı. "Bir Bayrak Altında Bir Nefesiz Biz" sloganıyla İstanbul Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip Balkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Gülce Tezel birinci olurken, Afiş dalında Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Dilan Batı birincilik ipini göğüsledi. Birinci olan slogan ve afiş çalışması, hatıra olarak bastırıldı. Slogan dalında Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Rümeysa Keleş ikinci, Tekirdağ Çorlu İMKB Fen Lisesi Öğrencisi Kübra Çakıcı üçüncü oldu. Afiş dalında ise Elazığ Çubuk Bey Anadolu Lisesi Öğrencisi Busenur Gözlü ikincilik, Sivas Prof. Dr. Necati ERŞEN Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi Ecem Ahsen Sarıkaya üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Kaynak: Habermetre

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"Millet Olmak" Temalı Afiş ve Slogan Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini Bakan Selçuk'un Elinden Aldı - Haberler
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