Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
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Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı

Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından Millet Mahallesi'ne de kapalı pazar alanı kazandırıyor.

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından Millet Mahallesi'ne de kapalı pazar alanı kazandırıyor. 10 bin 333 metrekarelik alanda, 2 katlı olarak tasarlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak. Temmuz ayında hizmete açılması planlanan pazar yerinde; 238 pazar tezgahı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de yer alacak.

Millet Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği modern kapalı pazar yerinde çalışmaların yüzde 55'nin tamamlandığını belirten Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, "Burası 4 buçuk dönüm üzerine kurulu modern bir pazar alanı. Hem otoparkıyla hem de dükkanlarıyla beraber pazar kurulduğu günlerin dışında yine bölgeye hizmet edecek önemli bir yaşam alanı olacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yerimizdeki betonarme çalışmalarını tamamlamamızın ardından çelik konstrüksiyon çalışmalarında da sona geldik. İnşallah Temmuz ayı itibariyle Millet Kapalı Pazar Alanımızı ilçemize kazandıracak ve önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir biçiminde alışverişlerini yapacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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