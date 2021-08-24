Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda sona yaklaşılıyor
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Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda sona yaklaşılıyor

Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda sona yaklaşılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından Millet Mahallesi'ne de kapalı pazar alanı kazandırıyor.

10 bin 333 metrekarelik alanda, 2 katlı olarak tasarlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak. Ekim ayında hizmete açılması planlanan pazar yerinde; 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın spor salonu ve mescit yer alacak.

"MİLLET MAHALLESİ, MODERN KAPALI PAZAR ALANINA KAVUŞACAK"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi'nde yapımı hızla süren modern kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. İlçe sakinlerinin talepleri üzerine modern pazar alanları oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'miz 4 bin 61 metrekarelik bir alana sahip olup, 242 pazar tezgahı, 105 araçlık kapasite, bodrum katı otopark, zemin katı pazar alanı ile mahalle halkına hizmet verecek. 484 metrekarelik ticari bir alan bulunan projemizde dükkanlarımızı 7/24 vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Ayrıca Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı içerisinde 610 metrekare alanda çocuklarımıza yönelik karete, tekvando ve jimnastik salonları yer alacak. Kadınlar için de bir spor merkezini kullanıma sunacağız. Bölge halkının önemli ihtiyacını karşılayacak olan Millet Kapalı Pazar Alanımızı ekim ayında ilçemize kazandıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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