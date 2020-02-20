Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
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