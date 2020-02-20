Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
Haberler » Güncel » Millet Kütüphanesi dualarla açıldı - Haber

Millet Kütüphanesi dualarla açıldı

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

20.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:16
Millet Kütüphanesi dualarla açıldı

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

(9)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler