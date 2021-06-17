Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Yerel

-Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir" Elazığ'da söyleşiye katılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu,"özellikle sloganımız kütüphaneler üniversitelerin kalbidir.

-Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir"

ELAZIĞ - Elazığ'da söyleşiye katılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu,"özellikle sloganımız kütüphaneler üniversitelerin kalbidir. Fırat Üniversitesinde de bunu gördüm"dedi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 'Pandemi sürecinde Kütüphaneler ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi' düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Korona Virüs (Covid-19) pandemi sürecinde kütüphanelerin ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin faydalarını ile gösterdiği faaliyetleri anlattı.

Rektör Fahrettin Göktaş'ın daveti üzerine Elazığ'a geldiklerini belirten Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, "Özellikle son dönemde yapılan kütüphaneyi gezdik. Kütüphanede neler yapılabilir ne katkı sağlayabiliriz konusunda incelemelerimiz oldu. İncelemeler sonucunda raporumuzu rektöre sunacağız. Buradaki seminerde ise pandemi döneminde kütüphaneler neler yaptı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi neler yaptı. Ülkenin en büyük değeri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini genel olarak anlatmaya çalıştık. 9 yıl önce bir konferans nedeniyle Fırat Üniversitesine gelmiştim. O zaman açıkçası şöyle demiştim. Büyük ve köklü bir üniversite ama bu şekilde bir kütüphanesi olmaması lazım. Şimdi ki kütüphane bildiğim kadarıyla öğrenci merkezi olarak kullanılıyor. Yeni binayı görünce de mutlu oldum. Bizim özellikle sloganımız kütüphaneler üniversitelerin kalbidir. Fırat Üniversitesinde de bunu gördüm" diye konuştu.

Programa Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fahrettin Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir'
Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir'
Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir'
Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Aleyna Tilki Rafet El Roman
Spor Diego Aytaç Kara Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 17:45:28. #1.13#

title