Millet Kıraathanesinde sona gelindi
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Millet Kıraathanesinde sona gelindi

10.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:14
Millet Kıraathanesinde sona gelindi

İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezi'nin bulunduğu binanın zemin katında iki ayrı bölümden oluşan Millet Kıraathanesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezi'nin bulunduğu binanın zemin katında iki ayrı bölümden oluşan Millet Kıraathanesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapım işlerinde son aşamaya gelinen Millet Kıraathanesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Yaklaşık 180 öğrencimizin burada aynı anda çalışabileceği önemli bir mekan haline dönüşmüş olacak burası. Biran evvel çalışmayı tamamlayarak açmayı bizler de heyecanla bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını da ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız burada çalışmaların büyük bir bölümünü tamamlamış durumdalar. Zemininden tavanına, pencerelerine ve diğer müştemilat noktasında kullanılacak olan tüm detaylarına kadar tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de burayı faaliyete geçirmiş olacağız. Burada daha önce yaptığımız Nöbetçi Kitaphane uygulamasındaki gibi öğrencilerimiz, yetişkinlerimiz gelip etüt yapabilecekler, derslerini çalışabilecekler, kitap okuyabilecekler. Burada özellikle engelli bireylerimize yönelik de özel olarak çalışarak rahatlıkla girip çıkabilecekleri düzayak bir mekan oluşturmak istedik. Burada teknolojik anlamda bir yeniliği de hayata geçireceğiz. Sanal gerçeklik dediğimiz uygulamayı yine bu alanda arkadaşlarımız hayata geçirecekler. Burada da farklı deneyimleri gerçekleştirmiş olacaklar. Yaklaşık 180 öğrencimizin burada aynı anda çalışabileceği önemli bir mekan haline dönüşmüş olacak burası. Biran evvel çalışmayı tamamlayarak açmayı bizler de heyecanla bekliyoruz." - BURSA

Millet Kıraathanesinde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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