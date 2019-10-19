Millet kıraathanesinde "Peygamber Efendimiz" konulu söyleşi

19.10.2019 12:32

Karapınar Millet Kıraathanesi'nin söyleşi programına İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk konuk oldu.

"Efendimizin Örnek Hayatı" konulu bir sunum gerçekleştiren Müftü Demirlenk "Peygamber efendimizin hayatı örnek alınması gerekir." dedi.

Müftü Demirklenk, peygamberin güzel ahlakı ve yaşantısından örnekler verirken, "Her Müslüman'ın güzel ahlakı ile peygamber efendimizi örnek alması gerekir. Hepimiz Kur'an ahlakı ile yaşamalıyız efendimizin yaşantısı örnek bir yaşamdı. Onun yolundan ve izinden gitmeliyiz. Kitabımız Kuran'ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve yaşantımızda uygulamalıyız. Toplum olarak peygamber efendimizin yaşantısını bizlere nasip etsin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA