Millet Kıraathanesinde Covid-19 aşısı uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millet Kıraathanesinde Covid-19 aşısı uygulandı

Millet Kıraathanesinde Covid-19 aşısı uygulandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de uygulamaya konulan aşılama seferberliği kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediyemiz iş birliği ile "Millet Kıraathanesinde" aşılama programı başladı.

Randevu almadan aşılama hizmeti

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Kırıkkale Belediyesine Millet Kıraathanesinde Belediyemiz katkılarıyla kurulan mobil aşı merkezi ile aşı sırası gelen vatandaşlara randevu alamadan aşılama hizmeti verilmeye başlandı.

Teşekkür ettiler

Özellikle randevu alamayan, aldığı randevuya gidemeyen esnaf ve vatandaşlara yönelik uygulamaya konulan aşılama merkezinde sırası gelen vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı Bıontech aşısı yapıldı. Aşı sırası gelen vatandaşlar, randevu almadan çok kısa bir süre içinde sağlık ekipleri tarafından aşılarını olduklarını belirterek, böyle bir hizmeti kendilerine sunan yetkilere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarına ateş püskürdü: Bu salgın böyle bitmez
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarına ateş püskürdü: Bu salgın böyle bitmez
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
'Korona Türkleri etkilemez' diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
"Korona Türkleri etkilemez" diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Kemal Sunal Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Millet Kıraathanesinde Covid-19 aşısı uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:05:20. #1.14#

title