'Millet Kıraathanesi' projesi Zafer Meydanı'nda hayat bulacak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge ve Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 2. Vakıf İşhanı yıkılarak, yerine bölgenin mimarisine uygun 'Millet Kıraathanesi' yapılacağını belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge ve Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 2. Vakıf İşhanı yıkılarak, yerine bölgenin mimarisine uygun 'Millet Kıraathanesi' yapılacağını belirtti.

Başkan Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesinin Zafer Meydanı'nda hayat bulacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında alınan karara göre 2. Vakıf İşhanı ile Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesinin olduğu iki parselde trampa edilecek. Başkan Zeybek, Vakıf İşhanı'nın bulunduğu alanı Zafer Meydanı'nın görsel kimliğine yakışacak şekilde 'Millet Kıraathanesi' yapacaklarını söyledi.

Mevcut Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi'nin riskli bina kapsamında olduğunu hatırlatan Başkan Zeybek, "İkili ilişkilerle Kültür ve Turizm Bakanımızla, Vakıflar Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi ile Vakıf İşhanı'nı trampa edeceğiz. Vakıf İşhanı'nı yıkarak burayı Afyon Lisesi ve Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nin mimarisine uygun, altında sergi salonu olacak şekilde Zafer Meydanımıza 2 kattan oluşan Millet Kıraathanesi kazandıracağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA