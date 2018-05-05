Millet İttifakı Protokolü YSK'ya Sunuldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı "Millet İttifakı"na ilişkin protokol YSK'ya sunuldu. İttifakta yer alan DP, seçime İYİ Parti sıralarından girecek.

"HAYIRLI BİR ADIM ATTIK"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Ardından 4 siyasi parti temsilcisi basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hayırlı bir adım attık. Ancak üzücü bir haber aldık. Mamak'ta sel baskını olduğunu öğrendik. Can kaybı yok geçmiş olsun diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarının sarılmasını diliyoruz" dedi.

"DP, ADAYLIĞINI İYİ PARTİ LİSTESİNDEN GÖSTERECEKTİR"

YSK'ya millet ittifakının protokolünü vermek üzere geldiklerini kaydeden Tezcan, "CHP, İYİ Parti, SP, DP temsilcileri geldik. 4 siyasi parti hayırlı bir adım attık. 24 Haziran da Türkiye'nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. Millet ittifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. Seçime Millet İttifakı' adı altında girecekler kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP'de millet ittifakını desteklemektedir. DP 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İÇİN MİLLET İTTİFAKI YAPTIK"

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Partilerimizin değil ülkemize ve milletimize yarayacak olan ittifakı gerçekleştirdik. 3 siyasi partide özveride bulundu. Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için millet ittifakı yaptık" diye konuştu.

"DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMAK İSTİYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, ittifakla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine, millet ittifakındaki siyasi partilerin amaçlarının yok edilen demokrasiyi yeniden kurmak olduğunu belirterek, "Kimseyle husumeti yoktur. Bu ittifak polemiklere arttırmak için oluşturulmuş ittifak değildir" cevabını verdi.