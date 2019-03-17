Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir" dedi.