Millet İttifakı Köşk heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler

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Millet İttifakı Köşk heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Millet İttifakı Köşk heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Köşk ilçe yönetimleri ve Köşklü muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Köşk ilçe yönetimleri ve Köşklü muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Millet İttifakı bileşenleri ve muhtarlar, Köşk'te yapılacak Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çerçioğlu'nun Köşk'e bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eden heyet, başarılı sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı da tebrik etti. Muhtarlar ile CHP ve İyi Parti yönetimlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, Köşk için en güzel hizmetleri dayanışma içinde ve birlikte yapacaklarını belirterek, Köşk heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, İYİ Parti, Aydın, Yerel, Haberler

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