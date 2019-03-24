Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı 3 İlçede Vatandaşlarla Buluştu

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, bir günde 3 ilçe ziyareti birden gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde sıkmadık el bırakmayan Şıktaşlı, bir günde 3 ilçe birden gezdi. Gün boyu Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinin kırsal mahallerinde seçim çalışmaları gerçekleştiren Şıktaşlı, çalışmasını Şehzadeler ilçesinin Nurlupınar Mahallesinde tamamladı. Mahalle girişinde havai fişeklerle karşılanan Şıktaşlı, vatandaşlardan destek istedi. Şıktaşlı'ya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve ittifağın Şehzadeler Belediye Başkanı İsa Özdemir de eşlik etti.

Tutamayacakları projelerin sözünü vermeyeceklerini belirten Şıktaşlı, "Öncelikle birlikte ortak bir gelecek hayali kurmamız gerekiyor. Bu ortak hayali demokratik, kapsayıcı bir şekilde, yerelde hemşerilerimizle paylaşarak geliştireceğiz. Ancak bundan sonra şehrin geleceğine ilişkin hedefler ve politika önerileri ortak akıl haline gelebilecek. Bilimsel yaklaşımla mevcut durum tespiti, tümüyle şeffaf, ölçülebilir ve raporlanabilir adımlarla yapacağız. Hedefimiz tüm ilçelerimizde yaşam kalitesini yükseltmek olacak. Bu noktada tutmayacağımız sözü vermeyeceğiz. Mağdur edilen vatandaşlarımızın kartlı sayaçlarını geri alarak, bedelini sonraki faturalardan mahsup edeceğiz. Kartlı sayaç mağduru kalmayacak. Her ay bakım bedeli olarak alınan 3,54 lira alınmayacak. Belediyemiz hak edilmeyen hiçbir ücreti halkımızdan almayacaktır" diye konuştu.

Su bedelinde yüzde 40 indirim yapacaklarını ifade eden Şıktaşlı, "Vatandaşımızın en doğal hakkı olan temiz ve ucuz şebeke suyunun sunabilmenin asli görevlerim arasında olduğunu gayet iyi biliyorum ve çalışmalarımızı bu yönde yapacağımıza söz veriyorum. Su bedelinde yüzde 40 indirim olacak. Ayda 100 lira su faturası ödenen bir evde su faturası 60 liraya düşecek. Bahçe sulamaları için ton başına alınan 8 lira su ücreti, şebeke suyu ile eşitlenecektir. Tarımsal üretime de katkı sağlanacaktır. Kartlı su sayaçlarında zorunluluk uygulamasına son vereceğiz. İsteğe bağlı olacaktır. İsteyen vatandaşımız kartlı su sayaçlarını belediyeye iade ederek, sayaç bedeli kadar ücretsiz su kullanacaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA