MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - "Postmodern darbe", Aysun öğretmenin mesleğinde 6 yılına mal oldu

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde Yozgat Lisesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Aysun Yıldırım, hukuksuz bir şekilde ihraç edildiği görevine 5 yıl 8 ay sonra dönebildi.

Yaşadıklarını hafızasında kötü bir anı olarak saklayan 47 yaşındaki Yıldırım, 7 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra ihraç edilmesine giden süreci AA muhabirine anlattı.

Aysun Yıldırım, 1994 yılında göreve başladığını, başörtülü çalışabiliyorken, bir anda 28 Şubat süreciyle okullara başörtüsüyle girememeye başladıklarını söyledi.

Sürekli baskı altında olduklarını dile getiren Yıldırım, "Müfettişler okula gelip gitmeye başladı, başörtüsüyle ilgili ifademizi alıp savunma istiyorlardı. Öğrenciler bu duruma üzülüyorlardı, 'Hocam ne suçunuz var' diye soruyorlardı. Ben de 'Geleneklerimiz ve dinimize göre başımı örtüyorum, başka bir suçum yok.' diyordum. Sonra sırayla uyarı, maaştan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezaları aldım, en sonunda 2001'de görevden uzaklaştırıldım." dedi.

Yıldırım, o dönem müfettişlerin kendisine, "Neden okulda başörtüsü takmakta ısrar ediyorsunuz?" diye sorduğunu aktararak, "Ben de bu yaşıma kadar bu şekilde yaşadığımı, üniversiteyi bu şekilde okuduğumu, ilk çalıştığım yerde sorun yaşanmadığımı anlatıyor, neden birden bire başörtüsü sorunu yaşandığını merak ediyordum. Müfettişler başımızı açmamız için baskı yapıyorlardı. 'Açarsanız çok iyi olur, aileniz de üzülmez, siz de üzülmezsiniz.' diye telkinlerde bulunuyorlardı. Ben başka türlü davranamıyordum ve başka türlü davranmadığım için görevden alındım." ifadelerini kullandı.

"Ehliyetimi 10 yıl sonra alabildim"

O dönemde sadece okulda değil, başka kurumlarda da sorun yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, "Sağlık ocağına gittiğimizde de sorunlar çıkıyordu. Ehliyet kursuna yazılmıştım ama başörtülü fotoğraf istenmiyordu, o yüzden ehliyet kursunu bıraktım ve ehliyetimi 10 yıl sonra alabildim." diye konuştu.

Yıldırım, başörtüsü konusunda artık bir sorun yaşamadığını, öğrencilerle, okul idarecileriyle aralarının iyi olduğunu belirtti.

28 Şubat sürecinde öğrencilerin de sorun yaşadığını ve onlara da baskı uygulandığını anlatan Yıldırım, o zaman bunu yapanların şimdi pişman olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Yıldırım, görevden uzaklaştırılınca çok üzüldüğünü, 2006'da Yozgat Kız Meslek Lisesinde görevine geri döndüğünü, şu anda da Yozgat Atatürk Anadolu Lisesinde biyoloji öğretmeni görevine devam ettiğini belirterek, "5 yıl 8 ay sonra görevime döndüm, Şu anda sevdiğim mesleği yapabildiğim için mutluyum. Benim de öğrenci olan 3 kızım var, onların öğrencilik ve çalışma hayatında böyle bir sorunla karşılaşmasını istemiyorum. Türkiye herkesin yaşayabileceği güzel mutlu bir ülke, kimse için dar bir hale getirilmesini istemiyorum, herkese mutluluk diliyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul