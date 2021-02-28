MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Mesleğinden istifa etmek zorunda bırakılan Saadet öğretmen 15 yıl sonra göreve döndü

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Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle öğretmenlikten istifa etmek zorunda bırakılan Türkçe öğretmeni Saadet Çiçek Bamja, 15 yıl sonra geri döndüğü mesleğinde iki görevi birden yürütüyor.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle öğretmenlikten istifa etmek zorunda bırakılan Türkçe öğretmeni Saadet Çiçek Bamja, 15 yıl sonra geri döndüğü mesleğinde iki görevi birden yürütüyor.

Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 28 Şubat sürecinde İstanbul Kartal Sanayi İlköğretim Okuluna Türkçe öğretmeni olarak atanan Bamja, göreve başladıktan sonra derslere başörtülü girdiği için gördüğü baskı üzerine 1998 yılında mesleğinden istifa etmek zorunda kaldı.

Yaşadığı sıkıntılı süreci ve mesleğinden ayrı geçen yıllarını AA muhabirine anlatan 4 çocuk annesi Bamja (44), öğretmenliğin en büyük hayali olduğunu, mesleğe başladığı ilk ayda hakkında bir ulusal gazetede "derslere başörtülü girdiği" yönünde yer alan haber üzerine istifa etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

"Ya başını açacaksın ya da görevine son vereceksin"

Bu haber üzerine uyarı cezası aldığını, başörtüsünü çıkarıp, mesleğine devam etmesi yönünde ikna edilmeye çalışıldığını ifade eden Bamja, "Başörtülü bir şekilde asla devam edemeyeceksin ve bir karar alman gerekiyor. ya başını açacaksın ya da görevine son vereceksin. Bana, 'Sen aslında idealist bir öğretmene benziyorsun, istersen inancını öteleyebilir, erteleyebilirsin.' mesajı veriliyordu. O dönemde bayağı bir vicdan muhasebesi yaptık." dedi.

İşten ayrılmak için bir karar aşamasına geldiğini anlatan Bamja, "Saçlarımı kazıtıp, öğretmenliğe devam etmeyi düşündüm. Sonra yüreğime taş basıp istifa etmenin daha doğru olacağına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Saadet Çiçek Bamja, 15 yıl sonra görevine geri döndüğünü belirterek, şu anda hem Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan görevlendirme ile de Bingöl Özel Eğitim Meslek Okulunda kurucu müdür olarak görev yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş