MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Eğitim-Bir-Sen'in "28 Şubat" Raporu mağduriyetlerin bilançosunu gözler önüne serdi

Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve ekonomiye zararı 381 milyar doları bulan 28 Şubat sürecinde, kılık kıyafet ya da fişlemeler nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan 33 bin 271 öğretmenden 11 bin 890'ı ceza aldı.

Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve ekonomiye zararı 381 milyar doları bulan 28 Şubat sürecinde, kılık kıyafet ya da fişlemeler nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan 33 bin 271 öğretmenden 11 bin 890'ı ceza aldı.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Merkez Kadınlar Komisyonunun "Rakamlarla 28 Şubat" raporunda, kamuda ve eğitim hayatındaki mağduriyetlerin tespiti amacıyla o dönem meslekten çıkarılan, istifa etmek zorunda kalan, disiplin cezası verilen, eğitim hakkı elinden alınan, mağduriyet yaşamış kişilerin sayısına ulaşılmaya çalışıldı.

Bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, 1997-2003 yıllarındaki irtica, kılık kıyafet veya siyasi ve ideolojik davranma gerekçeleriyle disiplin cezası verilen, meslekten çıkarılan veya görev yeri değiştirilen kamu personeline ait sayısal veriler talep edildi.

Çalışma, sınırlı da olsa kamudan alınan bilgiler, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen teşkilatlarına ulaşanlar ile kamuoyuna isimleriyle yansıyan belgeler ve istatistiklerle dönemin mağdurlarının dosyalarını takip eden avukatların ellerindeki dokümanlardan yola çıkılarak oluşturuldu.

Rakamlar ne diyor?

Rapora göre, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Karargahı'nda "irtica" brifingine yüksek yargı organları üyesi 400 hakim ve savcı katıldı.

28 Şubat'ta kamu bankalarından süreci destekleyen bazı medya kuruluşlarına kullandırılan kredi miktarı 3 milyar lira, bu süreçte el konulan bankaların devlete getirdiği yük 17 milyar 300 milyon dolar, 2001-2007'de yüksek faiz ödemelerinin ekonomiye maliyeti ise 78 milyar dolar oldu.

28 Şubat ve sonrasındaki 2001 krizinin oluşturduğu kara deliği kapatmak için ödenen toplam meblağ (iç borçlar) ise 251 milyar 563 milyon liraydı. Bu sürecin sebep olduğu toplam ekonomik zarar ise 381 milyar dolar olarak hesaplandı.

İstifa ettirilen ve görevine son verilen kamu personeli ile öğretmen sayıları

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1990-2011 arasında "irtica" suçlamasıyla YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı.

İstifa eden öğretmen sayısı 1997-2001'de yaklaşık 11 bin oldu. Aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi. Kılık kıyafet ya da fişlemeler nedeniyle 33 bin 271 öğretmen hakkında disiplin soruşturması yürütüldü, 11 bin 890 öğretmen de disiplin cezası (memurluktan çıkarma hariç) aldı. 28 Şubat sürecinde 4 bin 625 Milli Eğitim Bakanlığı personeli fişlendi.

Öte yandan bu süreçte 2 bin 639 kamu personeli irticayla ilişkili görüldü. Bu dönemde 418 öğretim görevlisi, 949 öğretmen irticacı olarak fişlendi. İrtica gerekçesiyle 210 vali ya da kaymakam hakkında rapor tanzim edildi.

Eğitim-Bir-Sen'in raporunda, 28 Şubat sürecine ilişkin diğer rakamlar şöyle yer aldı:

"- El çektirilen kaymakam sayısı: 71

Hakkında inceleme başlatılan emniyet mensubu sayısı: 331

İdari cezaya uğrayan emniyet mensubu sayısı: 53

İrtica gerekçesiyle disiplin cezası verilen Diyanet personeli sayısı: 396

İrtica gerekçesiyle meslekten atılan Diyanet personeli sayısı: 128

Kılık kıyafet yasağı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan yükseköğretim kurumları personeli sayısı: 139

İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kapatılan vakıfların el konulan taşınmazlarının sayısı: 187

İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kapatılan vakıf sayısı: 21"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap