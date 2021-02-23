MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - 28 Şubat sürecinde okuldan atılan Zeynep Karagüzel Yıldızhan yaşadıklarını anlattı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat süreci sonrasında başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan atılan Zeynep Karagüzel Yıldızhan, "Ülkeme faydalı olabilecek bir insandım. Bunun için çok çabaladım." dedi.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat süreci sonrasında başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan atılan Zeynep Karagüzel Yıldızhan, "Ülkeme faydalı olabilecek bir insandım. Bunun için çok çabaladım." dedi.

Yıldızhan, AA muhabirine, 28 Şubat dönemi ve sonrasında eğitim hayatında yaşadığı sorunları anlattı.

Ortaokuldan liseye geçerken başörtüsü yasağıyla karşılaştığını, fen lisesi sınavına bu yasak nedeniyle giremediğini belirten Yıldızhan, başını açmadığı için imam hatip lisesine gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Daha sonra imam hatip lisesinde de yasakların başladığını ifade eden Yıldızhan, şöyle konuştu:

"Kapının girişine, bizi almamak için önce polisler geliyordu. Başörtüsü yasağı geldikten sonra okula gidemediğimiz için devamsızlıklarımız artıyordu. Sonra tekrar içeriye girdik. Sonra tekrar yasak geldi ve bu kesin yasaktı. İçeri kimse giremiyordu. Direndim. Babam okulu mahkemeye verdi ama mahkemeyi kaybettik. Çünkü, başımızı açmıyorduk. Evimize kınama ve uzaklaştırma belgeleri geliyordu. Ben lise sonda okuldan atıldım."

-"Arkadaşlarla kağıtlar dağıtmaya başladık ve tutuklandık"

Zeynep Karagüzel Yıldızhan, Zonguldak'ta eğitim alamayınca Bolu Gerede'de bir buçuk sene eğitim gördüğünü söyledi. Yıldızhan, "Oraya da başörtüsü sorunu gelince arkadaşlarla kağıtlar dağıtmaya başladık ve tutuklandık. Bunun yasak olduğunu bilmiyorduk. Tek amacımız, 'Okulda başörtüsü sorunu var, bizim başımızı açtırmak istiyorlar' diye insanları bilgilendirmekti. Sonra 'halkı bölmek' ve halkı isyana teşvik etmek' gibi suçlardan 6-7 arkadaşla yargılandık. Yaşımız küçük olduğu için tutuksuz yargılandık." diye konuştu.

İyi bir sayısal öğrencisi olarak geleceğe dair hayalleri bulunduğunu anlatan Zeynep Karagüzel Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Başörtümle sınava girme hakkını ancak 2012-2013 yılında elde ettim. Çocuklarım olduğu için istediğim şeyleri yapamadım. Çocuklarımı öncelemek zorunda kaldım. Açık öğretimde ilahiyat okudum. Sonradan da Ankara Üniversitesi İlahiyata geçiş yaptım, okulumu tamamladım. Başörtülü kadınlar çok sıkıntı yaşadı. Ülkeme faydalı olabilecek bir insandım. Bunun için çok çabaladım. Ülkem çok daha güzel yerlerde, çok daha aydınlık ve müreffeh olabilirdi. Lakin, sadece başımızı örttüğümüz için okuldan atıldık. Biz okuldan atıldık, evimize döndük ama evine dönemeyen pek çok genç kız vardı. Bunlar hayatının büyük imtihanlarını verdiler. Çok zor şartlardan, büyük imtihanlardan geçtik."

Zeynep Karagüzel Yıldızhan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "başörtüsü füruattır" ifadesinden sonra bazı insanların başörtüsünü çıkardığını belirterek, "Başörtüsü sorunu en çok onlara yaradı. Çünkü, 'çocuklarımız azıcık dini eğitim alsın' diyen insanlar, çocuklarını onların okullarına gönderdiler. Bu süreçten en çok onlar karlı çıktı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir