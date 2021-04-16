Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar

Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan millet evlerinde açılan kurslar, kursiyerlerin meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan millet evlerinde açılan kurslar, kursiyerlerin meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalardan olan millet evleri, bünyesindeki kurslarla eğitim alanında Şanlıurfalılara hizmet veriyor. Ahmet Yesevi, Sırrın ve Süleymaniye mahallelerinde hizmete sunulan millet evlerinde; bilgisayar, dikiş nakış, el sanatları ve kuaförlük kursları açıldı. Gençlerin ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği kuşlarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimler veriliyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika da veriliyor.

Özellikle el sanatları ve dikiş nakış kurslarında eğitim alan kadınlar, yaptıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Açılan kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Esra Erol Hazal Kaya Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:16:54. #1.15#

title