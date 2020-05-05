Millet can derdinde, Ferhat Göçer takipçi peşinde
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Millet can derdinde, Ferhat Göçer takipçi peşinde

Millet can derdinde, Ferhat Göçer takipçi peşinde
05.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:13

Tüm dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği şu günlerde şarkıcı Ferhat Göçer'den ilginç bir açıklama geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Instagram'da 570 bin takipçisi bulunan Göçer, twitter hesabı üzerinden "Arkadaşlar... Instagram'a bir el atın lütfen. 570 bin takipçi de kaldık. Millete rezil oluyoruz" dedi.

AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI

Göçer'in bu açıklaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Göçer'e, "Sosyal medyayla yeni tanışmış ergenler gibisin" ve "Ortalık yangın yeri. Sizin derdiniz bu mu?" şeklinde çok sayıda mesaj attı.

Kaynak: Snob Magazin

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