Millet can derdinde, Ferhat Göçer takipçi peşinde

Tüm dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği şu günlerde şarkıcı Ferhat Göçer'den ilginç bir açıklama geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Instagram'da 570 bin takipçisi bulunan Göçer, twitter hesabı üzerinden "Arkadaşlar... Instagram'a bir el atın lütfen. 570 bin takipçi de kaldık. Millete rezil oluyoruz" dedi.

AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI

Göçer'in bu açıklaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Göçer'e, "Sosyal medyayla yeni tanışmış ergenler gibisin" ve "Ortalık yangın yeri. Sizin derdiniz bu mu?" şeklinde çok sayıda mesaj attı.



