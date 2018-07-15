Millet Camisi'nde Hatm-i Şerif Merasimi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.

Erdoğan'ın, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Programa, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.