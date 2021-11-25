MİLLET CADDESİ'NİN YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Fen İşleri Müdürlüğümüz, Millet Caddesi'nde yol çizgilerini çizildi.

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından, geçen yıl yapımı tamamlanan Millet Caddesi'nin yol çizgileri de çizildi.

Millet Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerimiz, daha önce tamamladıkları çalışmalardan sonra yolun tamamen trafiğe açıldığını söyleyen yetkililerimiz, son olarak yol çizgilerinin de çizildiğini sözlerine ekledi.

Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet