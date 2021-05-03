Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak

Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı, millet bahçesine dönüştürülecek.

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı, millet bahçesine dönüştürülecek.

Millet bahçeleri projeleri arasında taşıdığı tarihi misyonla ön plana çıkacak Hünkar Çayırı'nda, hayata geçirilecek projeyle Fatih Sultan Mehmet'in hatıraları yaşatılacak.

Gebze Belediyesi tarafından en son 2018'de düzenlenen güreşlere yıllarca ev sahipliği yapan tarihi Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi ve İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyla hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje sayesinde, Gebze'deki Marmaray istasyonuna da yakın olan Hünkar Çayırı'nın cazibe merkezi olması bekleniyor.

Tarihi alan kültür turizmine kazandırılacak

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

Gebze Belediyesinin her yıl 3 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet için anma töreni gerçekleştirdiği Hünkar Çayırı'ndaki namazgah ve çeşme yapıları da restore edilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıklarının gelecek kuşaklara aktarılması ile tarihi alanın kültür turizmine kazandırılması için hazırlanan projenin, ihalesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

"Atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet bahçeleriyle ilgili çalışmaların kentin birçok noktasında devam ettiğini, Hünkar Çayırı'nın, tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Büyükakın, Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi niteliğiyle ön plana çıkacağına işaret ederek, bu alanın bölgenin yanı sıra Türkiye için de cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Alanda millet bahçesi niteliğinde rekreasyon ve çocuk oyun alanları bulunacağını anlatan Büyükakın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısmın da yer alacağını kaydetti.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerine verdiği öneme değinerek, "Vatandaşlarımız, tarihi alanda hem yürüyüşlerini yapacak hem de atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Bakan Muş: 'Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.'
Bakan Muş: "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi."
Bakan Muş: 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır.'
Bakan Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Diego Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:59:05. #1.14#

title